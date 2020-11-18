В Крыму начали продавать картонные гробы для кремации

В Крыму, кроме традиционных, начали предлагать экологичные гробы из картона, которые быстро сгорают при кремации.

"При кремации экогроб (из картона) сгорает за 3-5 минут в отличие от традиционных из дерева… При применении такого вида гробов для кремаций и обычных захоронений существенно уменьшится потребление древесины на эти цели", — сообщил в интервью руководитель Национальной мемориальной компании Михаил Ремез.

Он пояснил, что гробы изготавливают из прочного картона, с гидроизоляцией и конструктивом. Гроб рассчитан на вес до 120 кг. Вес самого гроба составляет не более 5 кг.

Экогробы можно использовать для любых видов погребения, в том числе и для обычных захоронений в землю и кремации.

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