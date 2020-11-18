"Радио 1" представляет новый проект "Снято на телефон", благодаря которому вы можете узнать об интересных местах Москвы и Подмосковья, а также стать героем программы, сняв видео о достопримечательностях своего города.
Каждую неделю легендарный телеведущий Алексей Лысенков ("Сам себе режиссёр") приезжает к вам в город, чтобы своими глазами увидеть красивые места нашего любимого Подмосковья.
Недавно блогерша Наталья Веретенникова публично признала, что это она опубликовала в интернете видео интимного характера с Артёмом Дзюбой.