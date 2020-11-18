"Битва за Екатеринбург": чиновники против застройщиков

Неординарные вещи случились в Екатеринбурге: местные чиновники, готовые бороться за облик города, неожиданно проиграли спор с застройщиками. Прокуратура рассмотрела материалы и вынесла вердикт: согласовывать с властями облик зданий застройщикам не нужно.

Почему городские власти оказались бессильны? У них нет полномочий следить за тем, чтобы город был красивым? "Битва за Екатеринбург" проиграна? Объясняет директор Центра градостроительных компетенций Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС Ирина Ирбитская. Только на "Правде. Ру".

Проблема давняя, потому что нет регулирования

"Действительно, у нас нет жёсткого регулирования, которое предусматривало бы соблюдение определенных цивилизационных норм ведения девелоперского и строительного бизнеса в городах. К сожалению, это так", — рассказывает Ирбитская.

Эксперт отмечает: в схожих ситуациях обычно всё зависит от того, насколько муниципальные власти настроены сохранять качественный облик города и развивать его. Например, власти могли бы сослаться на цивилизационные нормы, которые описывают несколько ключевых принципов развития.

"Во-первых, это устойчивое развитие. На устойчивость городских процессов напрямую влияет то, как выглядят наши города. Поэтому любое воздействие на городскую среду, включая строительство, должно обеспечивать устойчивость", — приводит пример Ирбитская.

Совет властям: ссылаться на международные нормы

В споре, отмечает эксперт, власти несколько недоработали: международные стандарты вполне позволяли действовать активнее. Россия является участником программ развития ООН, и считается не реципиентом, а донором для других стран и для многих процессов в мире. И в развитии городов страна должна быть примером, подчёркивает эксперт.

"Второй очень важный момент. Я буквально сейчас вышла с форума OECD — это международная организация, которая занимается разработкой стандартов для развитых стран. Россия тоже является партнером и активным участником этой международной организации. Интересы исключительно застройщиков делать "как хочу и что хочу" нарушают интересы страны и всех без исключения граждан. Я рекомендую муниципалитетам не только Екатеринбурга, но и другим всё-таки ссылаться за неимением наших внутренних национальных регламентов на международную повестку и на национальные интересы нашей страны", — резюмирует Ирбитская.

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