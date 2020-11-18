Эксперт рассказал, почему россияне проигнорировали распродажи

Традиционные ноябрьские распродажи, в числе которых крупнейшая распродажа на AliExpress, в этом году провалились. По данным аналитиков, у россиян просто не осталось денег: даже в условиях скидок и низких цен они выделили из бюджетов на 45% меньше средств.

Насколько тревожна такая статистика? Корреспонденты "Правды. Ру" пообщались с Александром Разуваевым, директором информационно-аналитического центра "Альпари" и кандидатом экономических наук.

"Люди проедают свои сбережения"

"Многие потеряли в зарплате, многие — работу из-за пандемии. Люди проедают свои сбережения. Это видно по оттоку денег с банковских вкладов. Поэтому неудивительно, что и тратят меньше", — рассказывает эксперт.

Разуваев надеется, что благодаря вакцине по итогам следующего года экономика восстановится. Доходы граждан, соответственно, восстановятся по итогам третьего квартала 2021 гожа.

"Пока мы имеем то, что имеем. Вакцина вроде есть, но она активно не применяется пока. Соответственно, у нас идут локдауны. Прежде всего, они идут в Европе. Это всё не очень хорошо. У нас и так достаточно большой бюджетный дефицит. На текущий год бюджетный дефицит уже закрыт с помощью эмиссий рублевых облигаций. Но ситуация не самая простая. Поэтому цифры меня не удивляют", — резюмирует эксперт.

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