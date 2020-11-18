Если эпидемиологическая ситуация в Петербурге будет ухудшаться, школы переведут на цикличное обучение, заявила вице-губернатор Ирина Потехина в эфире программы "Открытая студия" на телеканале "78".
В течение двух недель школьники будут учиться дистанционно, а одну неделю — очно.
Обучаясь удалённо, учащиеся будут изучать теорию, а в школе — выполнять контрольные и лабораторные работы.
"Если ситуация будет "совсем край", то будем обсуждать с Роспотребнадзором такую форму — "2 плюс 1", — отметила Потехина.
Также она добавила, что в связи с таким форматом обучения нужно будет вносить изменения в расписание и много чего ещё придётся изменить.
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