Петербургских школьников могут перевести на цикличное обучение

Если эпидемиологическая ситуация в Петербурге будет ухудшаться, школы переведут на цикличное обучение, заявила вице-губернатор Ирина Потехина в эфире программы "Открытая студия" на телеканале "78".

В течение двух недель школьники будут учиться дистанционно, а одну неделю — очно.

Обучаясь удалённо, учащиеся будут изучать теорию, а в школе — выполнять контрольные и лабораторные работы.

"Если ситуация будет "совсем край", то будем обсуждать с Роспотребнадзором такую форму — "2 плюс 1", — отметила Потехина.

Также она добавила, что в связи с таким форматом обучения нужно будет вносить изменения в расписание и много чего ещё придётся изменить.

Ранее глава Минобрнауки посетовал на ситуацию с усилившимся распространением в стране коронавирусной инфекции и объявил о том, что студентам предстоит сдавать зимнюю сессию дистанционно.