Мэр Якутска Сардана Авксентьева решила продать здание городской администрации, которое расположено в центре столицы.
"Продажа муниципального имущества — строго регламентированная процедура. Есть заинтересованные потенциальные покупатели, но надо всё соблюсти и провести открыто. А то снова начнут подозревать и домысливать, что я решила продать "по дешевке" друзьям или родственникам", — написала она в соцсетях.
Авксентьева считает, что чиновники не нуждаются в этом здании. Вместо него планируется построить более скромное. Возможно, оно будет находиться в 17-ом квартале.
"Здание нового формата, без огромного количества кабинетиков, где каждый чиновник может спрятаться за своей дверкой. Одно пространство, где все видят друг друга", — пояснила мэр.
Кроме того, чиновники откажутся от дорогого автотранспорта и будут ездить на такси.
"Продолжаем избавляться от всего избыточного. Жизненно необходимы новые источники для пополнения городского бюджета", — сказала глава Якутска.
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