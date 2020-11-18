Мэр Якутска решила продать здание администрации, чтобы пополнить бюджет

Мэр Якутска Сардана Авксентьева решила продать здание городской администрации, которое расположено в центре столицы.

"Продажа муниципального имущества — строго регламентированная процедура. Есть заинтересованные потенциальные покупатели, но надо всё соблюсти и провести открыто. А то снова начнут подозревать и домысливать, что я решила продать "по дешевке" друзьям или родственникам", — написала она в соцсетях.

Авксентьева считает, что чиновники не нуждаются в этом здании. Вместо него планируется построить более скромное. Возможно, оно будет находиться в 17-ом квартале.

"Здание нового формата, без огромного количества кабинетиков, где каждый чиновник может спрятаться за своей дверкой. Одно пространство, где все видят друг друга", — пояснила мэр.

Кроме того, чиновники откажутся от дорогого автотранспорта и будут ездить на такси.