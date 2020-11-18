В Крыму из-за COVID-19 запретили новогодние корпоративы

Из-за пандемии COVID-19 власти Крыма намерены запретить проведение новогодних корпоративов.

"Зона риска — все новогодние корпоративы. Мало того, что в вечернее время, по-честному если говорить, масочный режим не соблюдается, наверное, это и невозможно. С учетом того, что на полуостров приедут отдыхать в санатории, мы будем договариваться с отельерами. Однако придется фуршеты, связанные с массовыми мероприятиями в закрытых помещениях, отменить", — заявил в среду в ходе заседания оперативного штаба глава республики Сергей Аксёнов.

Введение ограничений в работе предприятий других отраслей экономики не планируется. Но в период с 20 декабря по 15 января с 22:00 до 08:00 все увеселительные заведения будут закрыты. Они смогут работать только навынос.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что россияне соскучились по живому общению и рвутся на корпоративы.