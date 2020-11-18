Интересную цифру сумели вывести представители фракции "Единая Россия". Считая затраты, необходимые для воспитания у россиян чувства патриотизма, чиновники сообщили: нужно 3,5 млрд рублей.
"Стоимость патриотизма" оценили по множеству показателей, среди которых:
Ранее, к слову, активно финансировалась программа "Патриотическое воспитание граждан РФ", которая стоила "всего" 1,66 млрд рублей.
Выделение 3,5 млрд рублей на новые задумки — дело практически решённое, уверены депутаты.
"Это деньги, которые действительно могут играть серьёзную роль", — подчеркнул глава комитета ГосДумы по бюджету и налогам Андрей Макаров
По материалам сайта finanz.ru.
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