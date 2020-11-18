"ЕР" воспитает чувство патриотизма у россиян за 3,5 млрд рублей

Интересную цифру сумели вывести представители фракции "Единая Россия". Считая затраты, необходимые для воспитания у россиян чувства патриотизма, чиновники сообщили: нужно 3,5 млрд рублей.

"Стоимость патриотизма" оценили по множеству показателей, среди которых:

военно-патриотическое воспитание;

повышение престижа службы в российской армии;

работа по шефству военных в образовательных организациях;

повышение ответственности граждан за судьбу России;

обеспечение чувства национальной безопасности.

Ранее, к слову, активно финансировалась программа "Патриотическое воспитание граждан РФ", которая стоила "всего" 1,66 млрд рублей.

Выделение 3,5 млрд рублей на новые задумки — дело практически решённое, уверены депутаты.

"Это деньги, которые действительно могут играть серьёзную роль", — подчеркнул глава комитета ГосДумы по бюджету и налогам Андрей Макаров

По материалам сайта finanz.ru.