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"Хватит делать из детей аутистов": москвичи - о школьной "удалёнке"

Недовольны остались многие жители столицы решением властей о продлении "школьной удалёнки" до 6 декабря. Напомним: московские школьники 6-11 классов должны сказать "спасибо" за эту идею Сергею Собянину.

"Хватит делать из детей аутистов": москвичи - о школьной "удалёнке"

Мнения о нововведении жители Москвы выразили на портале "Яндекс. Новости".

Если суммировать сказанное, то в большинстве своём претензия одна — дети, которые не общаются в школе, всё равно после "уроков" встречаются и общаются на улице. Кроме того, обучение в домашних условиях не всегда удобно и может вызвать проблемы со здоровьем.

"Дети должны общаться в школе. Необоснованное решение. Поликлиники забиты детьми, страдающими от приобретённой во время дистанционного обучения миопии, сколиоза, психических нарушений.

Хватит разобщать подростков и делать из них аутистов с физическими дефектами! Оплачивать медицинские счета будут чиновники из мэрии?" — удивляется пользователь под ником "Marina".

Также москвичи недовольны упавшим качеством образования, что в будущем может негативно сказаться на успешности детей. Например, сложнее будет поступить в вузы, найти хорошую работу.

"Возмущения в интернете ни к чему не приведут, "они" идут напролом к своей цели — уничтожению традиционного очного обучения, закрытию школ. Только сопротивление родителей может остановить это беззаконие", — выражает мнение пользователь под ником "Елена А".

По материалам сайта regnum.ru.

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