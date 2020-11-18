"Ничего нового о Лукашенко мир не узнал": Быков о смерти Бондаренко

Писатель и публицист Дмитрий Быков предсказал, что станет с белорусским протестом при таких методах подавления несогласных.

Дмитрий Львович горько поиронизировал над предположениями о том, что 31-летний участник белорусских протестов Роман Бондаренко сам нанёс себе несовместимые с жизнью травмы головы.

"После убийства Бондаренко, избитого буквально до смерти, становится понятно, что теперь с активистами протеста будут расправляться именно так — точечно, жестоко и без малейших попыток расследования. В Белоруссии, кстати, такое уже случалось во время бесследного исчезновения оппозиционеров, так что ничего нового о Лукашенко мир не узнал", — написал в своём Instagram-аккаунте Дмитрий Быков.

Писатель предположил, что убийства протестующих могут пробудить в стране совсем иные силы.