Романа Виктюка похоронят на родине. В семейном склепе

Выдающегося режиссёра собираются похоронить на его родине.

Народный артист РФ Роман Виктюк не пополнит число именитых обитателей Новодевичьего или Троекуровского кладбищ.

Режиссёра переправят на его историческую родину в город Львов. Об этом рассказал источник, близкий семье режиссёра.

"Романа Виктюка похоронят во Львове, на родине. В семейном склепе", — цитируют слова инсайдера информационное агентство ТАСС.

Прямых наследников у Романа Григорьевича нет. Родные режиссёра приехали из Львова, чтобы забрать его тело.

Сам Виктюк при жизни не раз упоминал, что во Львове для него приготовлено место для упокоения.

В Москве в честь памяти талантливого театрального деятеля собираются установить мемориальную доску.

Автор более чем двухсот постановок Роман Григорьевич является единственным режиссёром иностранного происхождения, награждённым премией Института итальянской драмы. В Италии его отметили за выдающееся воплощение современной драматургии.