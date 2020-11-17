По Сибири "гуляет" особый штамм мутировавшего коронавируса

На прошедшем 17 ноября онлайн-симпозиуме, где специалистами обсуждались проблемы коронавирусной инфекции, глава Роспотребнадзора сообщила, что в Сибири в настоящее время циркулирует штамм COVID, который "мутировал особым способом".

По словам Анны Поповой, "выявленная мутация" не делает вирус опаснее и не влияет на эпидемиологическую обстановку в регионе.

"Новосибирским "Вектором" обнаружен новый вариант, новый изолят вируса в Сибири.Но всё, что мы там видим, не усиливает возбудитель, не ослабляет его. Это просто мельчайшие изменения, которые в нем могут происходить и происходят", — сказала Попова.

Руководитель санитарного ведомства отметила, что ещё в начале весенней волны пандемии в Россию "были массово завезены" несколько вариантов штаммов ковида из Европы, а вот

"завоза из Китая мы не видим совсем. То есть штаммов, которые были привезены из Китая в начале этого года, в РФ не циркулирует".

По окончании симпозиума в пресс-службе Роспотребнадзора пояснили, что "особость" сибирского варианта коронавируса — не какой-то исключительный случай и, вероятно, этот штамм уже циркулирует где-то за границей: