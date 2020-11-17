Коронавирус в стране вполне возможно было остановить в течение первого месяца пандемии. Вирусолог полагает, что остановить инфекционное заболевание в России могли бы непатогенные энтеровирусы.
Энтеровирусы способны защитить организм человека от инфекций, уверен биолог.
"Есть такие кишечные вирусы, непатогенные для человека, которые можно заселить в кишечник. Тогда в течение трёх недель в организме человека вырабатываются большие уровни интерферона. И такой человек не может заболеть любой вирусной инфекцией. Грипп, коронавирус, всё, что угодно. Это можно было очень легко сделать", — рассказал изданию "Ура.ру" заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН Пётр Чумаков.
Он подчеркнул, что этот вирус не вызывает никаких симптомов при попадании в организм человека.
"Технология применения такого метода защиты от инфекций разрабатывалась еще 50 лет назад. Испытания проводились с 1969 по 1973 год в нескольких городах Советского Союза во время эпидемии гриппа. Общее число людей, которые прошли испытания, было 320 тысяч. При этом заболеваемость гриппом снизилась в три с половиной раза", — отметил Чумаков.
Пандемию коронавируса можно остановить за две недели, просто разорвав цепочку передачи инфекции.