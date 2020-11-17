Вирусолог: COVID в России можно было остановить за три недели

Коронавирус в стране вполне возможно было остановить в течение первого месяца пандемии. Вирусолог полагает, что остановить инфекционное заболевание в России могли бы непатогенные энтеровирусы.

Энтеровирусы способны защитить организм человека от инфекций, уверен биолог.

"Есть такие кишечные вирусы, непатогенные для человека, которые можно заселить в кишечник. Тогда в течение трёх недель в организме человека вырабатываются большие уровни интерферона. И такой человек не может заболеть любой вирусной инфекцией. Грипп, коронавирус, всё, что угодно. Это можно было очень легко сделать", — рассказал изданию "Ура.ру" заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН Пётр Чумаков.

Он подчеркнул, что этот вирус не вызывает никаких симптомов при попадании в организм человека.