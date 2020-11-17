Бороться за права москвичей до последнего москвича

Несколько десятков муниципальных депутатов Москвы от имени автомобилистов обратились к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой на время пандемии ввести мораторий на расширение платных парковок в городе и разрешить советам депутатов самим решать судьбу районных паркингов. Авторы обращения ссылаются на заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой о том, что большинство заражений коронавирусом происходит в общественном транспорте. Исходя из этой логики, утверждают авторы письма, нужно стимулировать граждан пользоваться личными авто на время коронавирусных ограничений.

При этом ряд известных общественных организаций такую оценку ситуации считают неверной, а предлагаемое решение проблемы их в корне не устраивает.

Наталия Старостина, председатель Объединения потребителей России:

"Как пешеход и активный пользователь московского транспорта могу констатировать два факта.

Первое — с точки зрения санитарно-эпидемиологической обстановки общественный транспорт столицы в разы превосходит не только другие субъекты Федерации, но и зарубежные аналоги. Мне есть с чем сравнивать, по роду своей деятельности приходится много ездить и общаться с людьми.

Второе — введение системы платной парковки облегчило жизнь как автомобилистов, так и тех, кто автомобилями не пользуется.

Автомобилистам, в первую очередь имеющим резидентские разрешения, стало проще припарковаться возле дома, а для льготных категорий и в других местах. А "безлошадным" не приходится видеть беспорядочное скопище чужих автомобилей под окнами".

Сергей Гузев, председатель регионального общественного движения "Город мечты":

"Система платных парковок, как известно, вводилась по двум основным причинам.

Это регулирование трафика, попросту говоря борьба с пробками, от которых еще несколько лет назад столица буквально задыхалась.

И вторая — обеспечить возможность беспроблемной парковки для резидентов, среди которых много льготных категорий граждан.