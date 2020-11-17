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Бороться за права москвичей до последнего москвича

Несколько десятков муниципальных депутатов Москвы от имени автомобилистов обратились к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой на время пандемии ввести мораторий на расширение платных парковок в городе и разрешить советам депутатов самим решать судьбу районных паркингов. Авторы обращения ссылаются на заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой о том, что большинство заражений коронавирусом происходит в общественном транспорте. Исходя из этой логики, утверждают авторы письма, нужно стимулировать граждан пользоваться личными авто на время коронавирусных ограничений.

Бороться за права москвичей до последнего москвича

При этом ряд известных общественных организаций такую оценку ситуации считают неверной, а предлагаемое решение проблемы их в корне не устраивает.

Наталия Старостина, председатель Объединения потребителей России:

"Как пешеход и активный пользователь московского транспорта могу констатировать два факта.

  • Первое — с точки зрения санитарно-эпидемиологической обстановки общественный транспорт столицы в разы превосходит не только другие субъекты Федерации, но и зарубежные аналоги. Мне есть с чем сравнивать, по роду своей деятельности приходится много ездить и общаться с людьми.
  • Второе — введение системы платной парковки облегчило жизнь как автомобилистов, так и тех, кто автомобилями не пользуется.

Автомобилистам, в первую очередь имеющим резидентские разрешения, стало проще припарковаться возле дома, а для льготных категорий и в других местах. А "безлошадным" не приходится видеть беспорядочное скопище чужих автомобилей под окнами".

Сергей Гузев, председатель регионального общественного движения "Город мечты":

"Система платных парковок, как известно, вводилась по двум основным причинам.

  • Это регулирование трафика, попросту говоря борьба с пробками, от которых еще несколько лет назад столица буквально задыхалась.
  • И вторая — обеспечить возможность беспроблемной парковки для резидентов, среди которых много льготных категорий граждан.

Для отдельных московских мундепов, похоже, борьба против платных парковок стала процессом ради процесса и политической спекуляцией. То есть в любой непонятной ситуации надо требовать отмены или моратория на платные парковки. Предлог абсолютно неважен, даже если причинно-следственная связь не прослеживается абсолютно. Такие "народные избранники" будут бороться за права москвичей до последнего москвича. Лучше бы предложили и сделали что-то действительно полезное для города и горожан".

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