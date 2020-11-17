Несколько десятков муниципальных депутатов Москвы от имени автомобилистов обратились к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой на время пандемии ввести мораторий на расширение платных парковок в городе и разрешить советам депутатов самим решать судьбу районных паркингов. Авторы обращения ссылаются на заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой о том, что большинство заражений коронавирусом происходит в общественном транспорте. Исходя из этой логики, утверждают авторы письма, нужно стимулировать граждан пользоваться личными авто на время коронавирусных ограничений.
При этом ряд известных общественных организаций такую оценку ситуации считают неверной, а предлагаемое решение проблемы их в корне не устраивает.
Наталия Старостина, председатель Объединения потребителей России:
"Как пешеход и активный пользователь московского транспорта могу констатировать два факта.
Автомобилистам, в первую очередь имеющим резидентские разрешения, стало проще припарковаться возле дома, а для льготных категорий и в других местах. А "безлошадным" не приходится видеть беспорядочное скопище чужих автомобилей под окнами".
Сергей Гузев, председатель регионального общественного движения "Город мечты":
"Система платных парковок, как известно, вводилась по двум основным причинам.
Для отдельных московских мундепов, похоже, борьба против платных парковок стала процессом ради процесса и политической спекуляцией. То есть в любой непонятной ситуации надо требовать отмены или моратория на платные парковки. Предлог абсолютно неважен, даже если причинно-следственная связь не прослеживается абсолютно. Такие "народные избранники" будут бороться за права москвичей до последнего москвича. Лучше бы предложили и сделали что-то действительно полезное для города и горожан".
Пандемию коронавируса можно остановить за две недели, просто разорвав цепочку передачи инфекции.