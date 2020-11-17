Почти треть депутатов Госдумы перенесла или болеет COVID-19

Число депутатов Госдумы, которые перенесли коронавирус или болеют в настоящее время, достигло 130 человек, сейчас в больницах с этим заболеванием находятся 28 человек.

Всего в Государственной думе РФ 450 депутатских мест.

"У нас на сегодняшний день 130 человек уже переболели или находятся на больничной койке. 28 депутатов сейчас проходят лечение в больницах", — сообщил председатель Госдумы России Вячеслав Володин на пленарном заседании во вторник.

Ранее сообщалось, что в конце сентября из-за коронавирусной инфекции скончался думский депутат от КПРФ Ваха Агаев. Ему было 67 лет.