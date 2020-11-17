В Росгидромете рассказали об опасностях ледяных дождей

Ледяные дожди придут в Центральную Россию с 18-19 ноября. Ледяной дождь может привести к гололеду, гололедице, а также стать причиной проблем с электроснабжением при появлении наледи на проводах электропередачи.

Наледь на проводах становится причиной обрывов, которые приводят к сбоям в электроснабжении.

"Вероятность, что эти дожди пройдут, есть. Правильный термин — это гололёдно-изморозевые отложения. Опасность их в том, что они приводят к гололёду на деревьях и гололедице на дорогах. Плюс это опасность для энергетиков, потому что идет налипание на провода, они утяжеляются, происходят обрывы", — рассказал руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Он затруднился назвать регионы, в ЦФО, в которых могут пройти ледяные дожди.