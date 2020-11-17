Пикеты и прогулки могут признать публичными мероприятиями в РФ

Одиночные пикеты, в которых участники по очереди сменяют друг друга, группа парламентариев ГД хочет признать публичным мероприятием. Таковыми могут признать и прогулки представителей оппозиции.

С инициативой о поправках в закон выступила группа депутатов от "Единой России".

"Предлагается предусмотреть положение, в соответствии с которым решением суда публичным мероприятием может быть признано поочередное участие нескольких лиц в актах пикетирования", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

К публичным мероприятиям могут также быть приравнены тематические прогулки, "направленные на выражение и формирование мнений".