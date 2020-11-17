Одиночные пикеты, в которых участники по очереди сменяют друг друга, группа парламентариев ГД хочет признать публичным мероприятием. Таковыми могут признать и прогулки представителей оппозиции.
С инициативой о поправках в закон выступила группа депутатов от "Единой России".
"Предлагается предусмотреть положение, в соответствии с которым решением суда публичным мероприятием может быть признано поочередное участие нескольких лиц в актах пикетирования", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
К публичным мероприятиям могут также быть приравнены тематические прогулки, "направленные на выражение и формирование мнений".
"Мы прекрасно знаем, когда под видом одиночных пикетов по сути дела проводились массовые акции, когда они стояли, менялись, но по сути дела это массовая акция, в этом задействовано огромное количество человек. Это не одиночный пикет", — заявил первый зампред комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин ("Единая Россия").
Пандемию коронавируса можно остановить за две недели, просто разорвав цепочку передачи инфекции.