В Совфеде предложили новую причину для увольнения учителей

В верхней палате российского парламента озвучили ещё одну причину, по которой могут уволить учителей общеобразовательных российских школ. Увольнение педагогам будет грозить, если они будут "разжигать рознь".

Причиной для увольнения, по мнению сенаторов, также могут быть "побуждения к действиям, противоречащим Конституции".

"Должна быть возможность увольнения педагога в случае использования им образовательной или просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой или религиозной розни, а также побуждения к иным действиям, противоречащим Конституции", — заявил "Интерфаксу" соавтор поправок, глава комиссии Совета Федерации по защите суверенитета Андрей Климов.

Он проинформировал, что в законопроект также требуется внести понятие "просветительская деятельность".