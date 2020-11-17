Приготовленная на дыму порция мяса равна 50 выкуренным сигаретам

Неправильное употребление мяса и мясных продуктов может привести к онкологическим заболеваниям. Опасность представляет не само мясо, а консерванты и добавки в корм скоту.

Также опасным является способ приготовления на дыму.

"Дело не в самом мясе, а в тех веществах, которые используются для консервации и прокорма скота. Они имеют накопительный эффект, что потом негативно сказывается на здоровье. В частности, такие исследования велись в контексте колоректального рака", — рассказал "Росбалт" врач-онколог, эндоскопист, кандидат медицинских наук Иван Карасёв.

Он отметил, что самый безопасный способ приготовления мяса — на пару.