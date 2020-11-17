Неправильное употребление мяса и мясных продуктов может привести к онкологическим заболеваниям. Опасность представляет не само мясо, а консерванты и добавки в корм скоту.
Также опасным является способ приготовления на дыму.
"Дело не в самом мясе, а в тех веществах, которые используются для консервации и прокорма скота. Они имеют накопительный эффект, что потом негативно сказывается на здоровье. В частности, такие исследования велись в контексте колоректального рака", — рассказал "Росбалт" врач-онколог, эндоскопист, кандидат медицинских наук Иван Карасёв.
Он отметил, что самый безопасный способ приготовления мяса — на пару.
"Обжаривание на дыму или копчение делают кусок мяса по токсичности равным 50 сигаретам. Самый безопасный способ — готовить на пару. Безопасная норма потребления — 300-500 граммов красного мяса в неделю", — заявил онколог.
Пандемию коронавируса можно остановить за две недели, просто разорвав цепочку передачи инфекции.