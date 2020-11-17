Жители биробиджанского 40-летнего дома не могут добиться капремонта

В пятиэтажном доме, построенном больше 40 лет назад Биробиджане, ни разу не было ремонта. В подъездах разбитые окна, плесень и оголенная электропроводка, сообщил телеканал ОТР.

В программе капремонта пятиэтажка стоит в очереди только на 2035 год.

"Сюда не заглядывали электрики, не знаю уже, сколько лет. Представляете, всё это когда-нибудь замкнет и загорится. Мы здесь просто, как спички, взлетим. Окна все дырявые, дует ужасно. У меня даже дверь металлическая, она не спасает. Я просто подкладываю одеяло под дверь", — рассказала телеканалу местная жительница Любовь Манойлова.

Валентина Ливанова живёт на пятом этаже и особенно остро чувствует неудобство от того, что течёт крыша.

"Здесь льётся, как из ведра. Здесь плинтуса отошли от полов, они уже рассыпаются. То же самое в туалете. Четвертый этаж постоянно приходит, жалуется, что мы его топим. А мы не топим, это влага накапливается", — рассказал женщина.

В управляющей компании жильцам отвечают, что денег на капремонт нет. Объясняют это тем, что у жильцов ветхого дома накопилось 1 360 000 рублей долгов по услугам ЖКХ. Дело дошло до прокуратуры и она возбудила в отношении жилищников административное дело.