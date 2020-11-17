Треть россиян чувствуют себя полностью счастливыми

В той или иной мере назвали себя счастливыми 81 процент участников опроса ВЦИОМ. Треть опрошенных заявила, что стопроцентно счастлива. Для соотечественников важны семья, здоровье, хорошая работа.

Несчастливыми себя назвали те, кто считают себя бедными и больными.

"Не менее 81% россиян чувствуют себя счастливыми, правда, в той или иной мере. Полностью уверены, что чувство полноты бытия их не обманывает, только треть участников опроса. Поводы быть счастливыми россияне назвали традиционные: благополучие в семье, здоровье, хорошая работа, дети и достаточное количество денег", — говорится в результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Несчастливыми себя также назвали безработные россияне.