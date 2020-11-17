В "Векторе" рассказали о вакцинации от коронавируса людей с ВИЧ

Противоречий для применения отечественной вакцины от коронавируса у пациентов с ВИЧ-инфекцией нет. Массовая вакцинация россиян начнётся в первой половине 2021 года, она будет бесплатной.

Отдельных исследований на эту тему в научном центре не проводили.

"В настоящее время таких исследований нами еще не проводилось, но принципиальных противоречий применения вакцины для профилактики COVID-19 у ВИЧ-инфицированных нет, но это вопрос дополнительных клинических исследований на данной группе пациентов", — заявил гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов.

Он выразил надежду, что массовая вакцинация начнётся в будущем году.