Противоречий для применения отечественной вакцины от коронавируса у пациентов с ВИЧ-инфекцией нет. Массовая вакцинация россиян начнётся в первой половине 2021 года, она будет бесплатной.
Отдельных исследований на эту тему в научном центре не проводили.
"В настоящее время таких исследований нами еще не проводилось, но принципиальных противоречий применения вакцины для профилактики COVID-19 у ВИЧ-инфицированных нет, но это вопрос дополнительных клинических исследований на данной группе пациентов", — заявил гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов.
Он выразил надежду, что массовая вакцинация начнётся в будущем году.
"Предлагаю всем верить в лучшее — в то, что массовая вакцинация в Российской Федерации и других странах мира начнется в 2021 году, желательно, конечно, в первой его половине. Вся вакцина, которая будет производиться, будет бесплатна для населения РФ ", — сказал Максютов на виртуальном симпозиуме "Пандемия COVID-19: вызов современной науке".
Пандемию коронавируса можно остановить за две недели, просто разорвав цепочку передачи инфекции.