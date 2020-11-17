На Ямале учёным посчастливилось обнаружить редкого песца

Ученым на Ямале посчастливилось установить наблюдение за редким гостем материка — песцом-меланистом. Выследить зверька смогли на полуострове Гыдан.

Теперь животное будет передвигаться по территории со специальным спутниковым устройством. Ошейник позволит исследователям лучше узнать ареал обитания охотника из тундры. Они полагают, что глобальное потепление и активная деятельность человека в Арктике могли серьезно изменить привычки таких животных.

Узнать о местонахождении песца ученым помогло видео очевидца.

"Он пришел на одно из месторождений углеводородов в ЯНАО. Меланисты — животные, которые имеют более темную, почти черную окраску. Она появляется в результате наследственных изменений. На некоторых островах песцы темной окраски преобладают, но на материке они очень редки", — рассказывают специалисты в Instagram.

Изначально они даже поверить боялись, что экспедиция пройдет успешно, поэтому программой минимум было установить ошейники на пятерых обычных песцов. Однако удача оказалась на стороне ученых.