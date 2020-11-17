Соцработники получат право отказываться от ухода за гражданами, у которых обнаружены острые инфекционные заболевания, психические расстройства, тяжёлая форма туберкулёза. О том, с чем связано данное решение, в интервью "Правде.Ру" рассказал председатель Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Этот проект начали разрабатывать ещё больше года назад по инициативе социальных работников.

Во-вторых, если человек страдает какой-то серьёзной болезнью, например, открытой формой туберкулёза и находится дома, то в этом случае социальный работник, который к нему приходит, рискует своим здоровьем и сам может быть переносчиком этой инфекции. Поэтому к гражданам, которые болеют, соцработник может приходить только при условии отсутствия медицинских противопоказаний. Для этого выдаётся документ медицинской организацией. В том случае если болезнь не позволяет социальному работнику находиться в помещении с больным, то он имеет право временно не посещать данного гражданина и не оказывать ему социальных услуг.

Данный гражданин, так как он инфицирован, должен быть перемещён в специальное медицинское учреждение, где ему будет оказана специализированная медицинская помощь. Перечень этих болезней указан в приказе Минздрава. Там серьёзные заболевания: тяжёлое психическое заболевание, гангрены с выделениями, туберкулёз открытой формы и так далее.

Речь идёт о том, чтобы защитить права самого социального работника, не допустить распространения инфекции, создать условия, при которых гражданину оказывается соответствующая медицинская помощь. Для работников медицинских учреждений этот вопрос законодательно урегулирован, а для соцработников — нет", — пояснил собеседник "Правды.Ру".