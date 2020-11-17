Четверть россиян считает, что доллар превысит 100 рублей в 2021 году

Согласно опросу Rambler Group, который был проведен в ноябре среди 30 тысяч россиян, более четверти соотечественников полагают, что евро и доллар превысят отметку в 100 рублей в начале следующего года.

Половина участников опроса полагают, что доллар будет стоить 80 рублей, а евро — 90.

"48% респондентов считают, что курс доллара и евро в начале следующего года останется на уровне пиковых значений этого года — в районе 80 и 95 рублей соответственно. При этом каждый четвертый (27%) считает, что и доллар, и евро превысят отметку в 100 рублей, еще 25% рассчитывают на сценарий, при котором доллар опустится до 70 рублей, а евро — до 85 рублей", — говорится в исследовании Rambler Group.

Треть опрошенных россиян намерена покупать только товары первой необходимости.