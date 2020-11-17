Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением запретить слово "локдаун" и вместо него использовать режим "всё закрыто".
По мнению политика, это новомодное слово понимают не все жители России, например, пожилые люди и маленькие дети.
"Нас что, за идиотов принимают? Что по-русски нельзя понять, что такое локдаун? Мы даем предложение нашим чиновникам объявлять не локдаун, а объявлять режим "все закрыто"… Но по-русски и ребенок поймет и пожилой человек", — пояснил Жириновский.
"Русский язык давайте беречь", — добавил он.
Пандемию коронавируса можно остановить за две недели, просто разорвав цепочку передачи инфекции.