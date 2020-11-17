Жириновскому не понравилось слово "локдаун"

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением запретить слово "локдаун" и вместо него использовать режим "всё закрыто".

По мнению политика, это новомодное слово понимают не все жители России, например, пожилые люди и маленькие дети.