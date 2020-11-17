Россия заняла 41-ю строчку рейтинга владения английским языком

Россия заняла 41-е место из 100 ежегодного мирового рейтинга владения английским языком. Рейтинг из 100 стран составлен на основе данных от 2,2 млн людей, для которых английский язык не является родным.

В ТОП-5 вошли Нидерланды, Дания, Финляндия, Швеция и Норвегия.

"Россия показала средний уровень владения английским (индекс EF EPI 512) и заняла 41-ю позицию в списке среди всех стран. Стоит отметить, что в 2019 году результат был хуже — Россия занимала 48-е место в рейтинге, имея низкий уровень владения языком. В новом исследовании Россия прибавила семь позиций и попала в список стран со средним уровнем английского", — рассказали ТАСС составители рейтинга EF English Proficiency Index (EPI) 2020.

41-ю позицию Россия разделила с Кубой, на 40-м месте находится Белоруссия.