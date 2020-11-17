Россия заняла 41-е место из 100 ежегодного мирового рейтинга владения английским языком. Рейтинг из 100 стран составлен на основе данных от 2,2 млн людей, для которых английский язык не является родным.
В ТОП-5 вошли Нидерланды, Дания, Финляндия, Швеция и Норвегия.
"Россия показала средний уровень владения английским (индекс EF EPI 512) и заняла 41-ю позицию в списке среди всех стран. Стоит отметить, что в 2019 году результат был хуже — Россия занимала 48-е место в рейтинге, имея низкий уровень владения языком. В новом исследовании Россия прибавила семь позиций и попала в список стран со средним уровнем английского", — рассказали ТАСС составители рейтинга EF English Proficiency Index (EPI) 2020.
41-ю позицию Россия разделила с Кубой, на 40-м месте находится Белоруссия.
"Самый высокий уровень владения английским языком по всему миру показали опрошенные в возрасте от 26 до 30 лет. При этом взрослые старше 40 лет показали более высокий уровень знаний, чем опрошенные в возрасте от 18 до 20 лет", — отметили в EF.
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