Бюджет Москвы может лишиться более 300 млрд рублей

По итогам уходящего года, объём недополученных доходов в столичном бюджете из-за ситуации с пандемией может составить около 11 процентов, или более 300 млрд рублей.

Об этом заявила директор департамента финансов Москвы Елена Зяббарова.

"Пандемия оказала сильнейшее влияние на все стороны общественной жизни и нашего города: на соцсферу, на экономику, а также, как следствие, на городской бюджет. Впервые за долгое время ожидается снижение доходов бюджета Москвы в номинальном выражении: по итогам года прогнозируем сокращение доходов на 3% к уровню прошлого года, а если сравнить с объемом, утверждённым в законе о бюджете на 2020 год, то выпадающие доходы составят более 300 млрд рублей, или 11%", — сказала Зяббарова.

Она добавила, что во втором квартале доходы упали на четверть.