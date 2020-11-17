Мэрия Уфы закупает ёлку за 18,7 млн рублей

В мэрии Уфы намерены закупить новогоднюю ёлку для установки на Советской площади города, одной из главных площадей для празднования Нового года праздников.

Предполагаемая стоимость ёлки 18,7 млн рублей, на макушке должна быть метровая звезда.

В условиях закупки указывается, что главная городская новогодняя ель Уфы высотой 30 метров. Дерево должно быть украшено золотыми, красными шарами, колокольчиками и светодиодной гирляндой. На макушке ели заказчики желают видеть светящуюся звезду диаметром не менее 1 метра.