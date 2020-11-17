В русском языке произошло множество изменений в период пандемии коронавируса.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Уральского федерального университета.

"В русском лексиконе появились такие слова, как коронавирье, карантец, ковидло, макароновирус и гречкохайп (нездоровый ажиотаж, связанный с массовой закупкой макарон и гречки), маскобесье, вируспруденция, карантэ (умение владеть собой в самоизоляции), расхламинго (популярное домашнее занятие, связанное с уборкой во время вынужденного карантинного безделья)", — отметили лингвисты.