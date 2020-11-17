В России число вредных выбросов в воздух увеличилось в три раза

За первые три квартала нынешнего года в России зафиксировали трехкратное увеличение вредных выбросов в атмосферу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Уровень загрязнения атмосферы достиг рекордного значения за 16 лет.

"За девять месяцев 2020 года число вредных выбросов в три раза превысило прошлогодний показатель и на треть — показатель десятилетней давности. В 2020 году больше всего случаев загрязнения воздуха пришлось на Самарскую область (112 случаев). За ней следуют Бурятия (22 случая), Оренбургская область (9), Забайкальский (8) и Красноярский край (7)", — говорится в сообщении FinExpertiza, которое приводит РБК.

Эксперты отмечают, что количество выбросов связано с производственными авариями.