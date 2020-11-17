Экономист рассказал, кому пенсия "не светит" и что с этим делать

Сегодняшняя молодёжь, для которой пенсионный возраст наступит лет через 30, должна самостоятельно заботиться о будущей старости, ибо на пенсию ей рассчитывать вряд ли стоит.

Такое мнение озвучил экономист Евгений Гонтмахер в интервью "Новой газете".

По его словам, "если правила исчисления выплат в РФ не поменяются, то тридцатилетние граждане в будущем будут получать меньше, чем нынешние пенсионеры".

Впрочем, экономист это особо подчеркнул, "здесь нет ничего трагического", потому что время, чтобы "выстроить стратегию жизни так, чтобы обеспечить себе достойную старость" у этого поколения есть.

Гонтмахер советует молодым

приобретать недвижимость, чтобы потом её сдавать,

покупать акции, чтобы жить на дивиденды.

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