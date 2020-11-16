В Минтруде назвали шесть регионов, в которые едут россияне

Основной миграционный поток внутри Российской Федерации идёт в Москву, Петербург, Московскую и Ленинградскую области. Следом в списке предпочтений для переезда идут Краснодарский край и Крым.

"Четыре основные территории, куда притекает миграционный приток, — это Москва, Санкт-Петербург, Московская область и Ленинградская область. На них приходится фактически две трети переездов", — сказал директор департамента занятости населения Минтруда России Михаил Кирсанов на расширенном заседании комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Следом за четырьмя самыми популярными регионами следуют тёплые Кубань и Крым.