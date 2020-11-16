Основной миграционный поток внутри Российской Федерации идёт в Москву, Петербург, Московскую и Ленинградскую области. Следом в списке предпочтений для переезда идут Краснодарский край и Крым.
"Четыре основные территории, куда притекает миграционный приток, — это Москва, Санкт-Петербург, Московская область и Ленинградская область. На них приходится фактически две трети переездов", — сказал директор департамента занятости населения Минтруда России Михаил Кирсанов на расширенном заседании комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.
Следом за четырьмя самыми популярными регионами следуют тёплые Кубань и Крым.
"Ну и, конечно, это теплые регионы — это Краснодарский край, это Республика Крым", — отметил Кирсанов, подчеркнув, что необходимо обеспечить такой уровень жизни, чтобы люди стремились в те регионы, из которых сейчас наблюдается отток.
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.