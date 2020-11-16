Причиной аварии на теплоэлектростанции в Норильске стала недостаточная несущая способность основания свай резервуара. Это привело к разрушению железобетонного основания.

Таковы выводы Ростехнадзора по итогам окончательного расследования причин аварии.

"Причиной разгерметизации резервуара явилась недостаточная несущая способность плитного ростверка основания свай, что вызвало превышение допустимых усилий с последующим цепным разрушением 33 свай-стоек, а также разрушение монолитного железобетонного основания и его просадку", — сообщило ведомство.

Отмечается низкий уровень проектных работ на электорстанции,

"Были допущены нарушения при проектировании, обусловленные низким уровнем проектных работ, а также дефекты при строительстве и эксплуатации резервуара. Ряд свай опирался не на скальное основание, что вызвало перераспределение усилий в конструкциях основания, и на ряде свай нагрузка значительно превысила их несущую способность. Выявлены нарушения при проведении экспертизы промышленной безопасности аварийного резервуара экспертной организацией, которая прошла в 2018 году", — говорится в отчёте Ростехнадзора.