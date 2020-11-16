Разрабатываемый национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" должен дать возможность россиянам доступно, комфортно и безопасно путешествовать по стране.

Ростуризм совместно с бизнесом займётся созданием в России круглогодичной туристической инфраструктуры.

"Мы вместе с бизнесом будем создавать современную круглогодичную туристическую инфраструктуру, дефицит которой сегодня наши граждане остро чувствуют по всей стране", — сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова .

Ведомство будет работать над снятием административных барьеров, препятствующих развитию туристической отрасли.

"Будет продолжена работа над снижением стоимости путешествий по стране, по повышению качества и узнаваемости внутренних туристических направлений, чтобы добиться оптимального для туриста соотношения цены и качества продукта. Эти три ключевых направления работы — создание продукта, формирование на него спроса и снятие административных барьеров — лягут в основу будущего нацпроекта и составляющих его федеральных проектов", — указала Догузова.