Сотрудников ракетно-космической корпорации сократят в семь раз

Более 10 тысяч человек сокращены в ракетно-космической отрасли России с мая 2018 года в рамках снижения непроизводственных расходов организаций "Роскосмоса".

Численность Объединённой ракетно-космической корпорации сократится со 114 до 15 человек.

"В 2020 году началось сокращение численности сотрудников Объединенной ракетно-космической корпорации. До конца года она будет снижена со 114 человек (на начало года) до 21 человека, а в дальнейшем — до 15 человек", — сообщил заместитель гендиректора госкорпорации "Роскосмос" по административным и корпоративным вопросам Иван Харченко.

Он отметил, что сокращения в отрасли происходят по поручению руководителя "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.