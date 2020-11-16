Более 10 тысяч человек сокращены в ракетно-космической отрасли России с мая 2018 года в рамках снижения непроизводственных расходов организаций "Роскосмоса".
Численность Объединённой ракетно-космической корпорации сократится со 114 до 15 человек.
"В 2020 году началось сокращение численности сотрудников Объединенной ракетно-космической корпорации. До конца года она будет снижена со 114 человек (на начало года) до 21 человека, а в дальнейшем — до 15 человек", — сообщил заместитель гендиректора госкорпорации "Роскосмос" по административным и корпоративным вопросам Иван Харченко.
Он отметил, что сокращения в отрасли происходят по поручению руководителя "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.
"За последние два года с мая 2018 года произошли следующие изменения: общая численность персонала отрасли снизилась на 10 тысяч человек — с 180 900 человек до 170 500 человек", — проинформировал Харченко, подчеркнув, что производительность труда при этом выросла на 16 процентов.
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.