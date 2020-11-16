Онищенко рассказал, когда начнётся спад заболеваемости коронавирусом

Бывший главный санитарный врач Российской Федерации предполагает, что снижение заболеваемости COVID-19 произойдёт тогда, когда в стране начнётся массовая вакцинация от этой болезни.

Он считает, что у населения вскоре должен выработаться коллективный иммунитет.

"Сейчас начнем вакцинацию, и должен начаться спад. Чем интенсивнее мы болеем, тем быстрее будет вырабатываться коллективный иммунитет", — сообщил академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Ранее сообщалось, что число выявленных за сутки в Российской Федерации случаев коронавирусной инфекции снова превысило 22 тысячи, составив 22 778. Общее число заболевших COVID-19 достигло 1 948 603 случая.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что массовая вакцинация россиян от коронавируса начнётся в ближайшие месяцы. Она будет не поголовной, а добровольной.