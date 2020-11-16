Специальные браслеты не дадут водителям автобусов спать за рулём

Противосонные браслеты могут стать обязательным аксессуаром для российских водителей автобусов в 2021 году. Устройства будут контролировать состояние водителей общественного транспорта в стране.

Вопросами безопасного вождения в рамках нового национального стандарта занимается Минтранс РФ.

"Специальный браслет с электромиографией (исследованием нервной проводимости), неинвазивный нейроинтерфейс, считывающий активность головного мозга, и камера с искусственным интеллектом, контролирующая состояние водителя, созданы в рамках дорожной карты "Национальной технологической инициативы" (НТИ)", — сообщили в Минтрансе России.

Тестирование приборов проходит в Великом Новгороде и Туле.