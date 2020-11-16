Противосонные браслеты могут стать обязательным аксессуаром для российских водителей автобусов в 2021 году. Устройства будут контролировать состояние водителей общественного транспорта в стране.
Вопросами безопасного вождения в рамках нового национального стандарта занимается Минтранс РФ.
"Специальный браслет с электромиографией (исследованием нервной проводимости), неинвазивный нейроинтерфейс, считывающий активность головного мозга, и камера с искусственным интеллектом, контролирующая состояние водителя, созданы в рамках дорожной карты "Национальной технологической инициативы" (НТИ)", — сообщили в Минтрансе России.
Тестирование приборов проходит в Великом Новгороде и Туле.
"Устройства одобрены представителями отраслевых объединений. Прототипы этих приборов проходят тестирование в Великом Новгороде и Туле. Разработка стандарта находится на завершающей фазе. Определение классификации, назначения, состава и характеристик средств фото- и видеофиксации могут провести не позднее первого квартала 2021 года", — уточняется в сообщении Минпромторга.
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.