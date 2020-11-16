Самолечение коронавируса крайне опасно и может привести к летальному исходу, полагает врач и телеведущий. Инъекции кроверазжижающих препаратов приводили к кровоизлияниям в мозг.
Эти препараты также могут вызвать активные желудочно-кишечные кровотечения
"Некоторые ошибки при самолечении коронавируса могут нанести вред организму и даже привести к летальному исходу. Когда заболевшие с симптомами ОРЗ самостоятельно кололи себе мощные кроверазжижающие препараты, после чего у некоторых начинались кровоизлияния в мозг и сильные желудочно-кишечные кровотечения. Это самоубийцы, затребовавшие себе самое модное" лечение", написал в своем телеграм-канале врач и телеведущий Александр Мясников.
Он также напомнил, что антибиотики бесполезны при лечении COVID-19.
"Антибиотики не оказывают никакого влияния на вирус, а их использование в качестве профилактики наложения бактериальной инфекции в амбулаторных условиях является неприемлемым", — отметил Мясников.
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.