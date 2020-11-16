Роспотребнадзор установил новый срок выполнения анализа на коронавирус

Ведомство внесло изменение в документ о профилактике COVID-19. В постановлении устанавливается новый срок — 48 часов — на выполнение лабораторного исследования на коронавирус.

Выздоровевших от коронавируса теперь будут выписывать после одного отрицательного теста.

"Срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 48 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование", — говорится в постановлении за подписью главного санитарного врача РФ Анны Поповой.

Ранее вылечившихся выписывали после двух отрицательных тестов.