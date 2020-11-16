Ведомство внесло изменение в документ о профилактике COVID-19. В постановлении устанавливается новый срок — 48 часов — на выполнение лабораторного исследования на коронавирус.
Выздоровевших от коронавируса теперь будут выписывать после одного отрицательного теста.
"Срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 48 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование", — говорится в постановлении за подписью главного санитарного врача РФ Анны Поповой.
Ранее вылечившихся выписывали после двух отрицательных тестов.
"Выписка пациентов к занятию трудовой деятельностью (обучению), допуск в организованные коллективы после проведённого лечения (как в стационарных, так и в амбулаторных условиях) и выздоровления осуществляется при получении одного отрицательного лабораторного исследования методом полимерной цепной реакции на наличие возбудителя COVID-19", — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.