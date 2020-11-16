Турчак: Нужно отложить рассмотрение проекта об изъятии детей через суд

Секретарь генсовета ЕР" призвал отложить рассмотрение законопроекта, который предусматривает запрет внесудебного отобрания детей у родителей, за исключением случаев, когда ребенку грозит неминуемая гибель.

Согласно проекту закона, суд должен принять решение в течение 24 часов.

"Очевидно, что предложенные законопроекты нуждаются в доработке, причем еще до их рассмотрения в первом чтении. Тема воспитания детей и защиты их прав чрезвычайно важна, и, как отец, понимаю опасения, которые высказывают родители ", — заявил секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Он сказал, что в партии готовы выслушать самые разные мнения.