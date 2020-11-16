Секретарь генсовета ЕР" призвал отложить рассмотрение законопроекта, который предусматривает запрет внесудебного отобрания детей у родителей, за исключением случаев, когда ребенку грозит неминуемая гибель.
Согласно проекту закона, суд должен принять решение в течение 24 часов.
"Очевидно, что предложенные законопроекты нуждаются в доработке, причем еще до их рассмотрения в первом чтении. Тема воспитания детей и защиты их прав чрезвычайно важна, и, как отец, понимаю опасения, которые высказывают родители ", — заявил секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.
Он сказал, что в партии готовы выслушать самые разные мнения.
"Мы не имеем права допустить, чтобы в нашей стране из-за промедления или невмешательства государства пострадал хоть один ребенок. Однако тема защиты детей, их жизни и здоровья не допускает неточностей. Готовы услышать мнение каждого и выработать предложения, которые бы устраивали всех. А уже после этого, опираясь на широкую поддержку общества, вопрос можно будет выносить на рассмотрение в Госдуме", — подчеркнул Турчак.
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.