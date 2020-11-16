На Щукинском полуострове в столице стали набухать почки вербы. Биологи это связывают с аномально тёплой погодой в регионе. В Мосприроде считают, что морозы в последующем не повредят этим деревьям.
Если тёплая погода сохранится, возможно и цветение вербы.
"В природно-историческом парке "Москворецкий", на Щукинском полуострове, сотрудники Мосприроды заметили набухание цветковых почек у вербы. Это произошло из-за аномально тёплой погоды, установившейся в Москве", — говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Средняя температура в московском регионе держится на уровне шести градусов.
" В этом году средняя температура ноября держится на отметке плюс 6 градусов по Цельсию, в прошлом году средняя температура ноября была зафиксирована на уровне плюс 2 градуса. Это естественный природный процесс — так задумано природой. Если ударят морозы — почки отпадут. При сохранении такой погоды и в случае дальнейшего потепления возможно и повторное цветение вербы. В этом случае верба уже не сможет зацвести предстоящей весной, цветение станет возможным только через год", — сообщили РИА "Новости" биологи Мосприроды.
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.