В Москве из-за тёплой погоды начали набухать почки вербы

На Щукинском полуострове в столице стали набухать почки вербы. Биологи это связывают с аномально тёплой погодой в регионе. В Мосприроде считают, что морозы в последующем не повредят этим деревьям.

Если тёплая погода сохранится, возможно и цветение вербы.

"В природно-историческом парке "Москворецкий", на Щукинском полуострове, сотрудники Мосприроды заметили набухание цветковых почек у вербы. Это произошло из-за аномально тёплой погоды, установившейся в Москве", — говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Средняя температура в московском регионе держится на уровне шести градусов.