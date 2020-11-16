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Первый российский регион ввёл локдаун из-за коронавируса

С 16 по 30 ноября самые жёсткие ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции ввела Республика Бурятия. Эти ограничения подходят под определение "локдаун".

Первый российский регион ввёл локдаун из-за коронавируса

В республике остановлена работа почти всех заведений общепита, закрыты торговые центры.

"В республике приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов. Приостановлена деятельность объектов розничной торговли, торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных центров", — сообщается на официальном портале правительства Бурятии.

Продолжат работу столовые, кафе буфеты для работников организаций, а также предприятия общепита в гостиницах.

"Две недели длится инкубационный период. Нам нужно сейчас максимально разобщить людей, максимально снять напряжение в системе здравоохранения и системе тестирования. Рассадить по максимуму людей по домам, раздать всем лекарства и эту волну сбить. Нам надо переломить рост заболеваемости в сторону снижения. Я надеюсь, что у нас это получится", — сказал глава Бурятии Алексей Цыденов, объясняя введение жёстких ограничений.

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