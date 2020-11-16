Вирусолог: от коронавируса спасти сможет только жёсткий карантин

Ситуация с распространением коронавируса в России идёт к тому, что примеру Бурятии, объявившей с сегодняшнего дня локдаун из-за пандемии, могут и другие регионы. Потому что только карантин сможет порвать цепочку заражений.

Так считает вирусолог Алексей Чепурнов.

Однако, по его словам, 2 недели — это мало:

"Китайцы со своими строжайшими мерами, способностью поставить на карантин девяти миллионный город, смогли удержать ситуацию. Вспомните Ухань. Там карантин был намного более длительный и строгий".

Напомним, как ранее писала "Правда.Ру", в ряде российских регионов Роспотребнадзор рекомендовал уже усиливать противопандемические мероприятия.