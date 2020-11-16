Вирусолог: от коронавируса спасти сможет только жёсткий карантин

Ситуация с распространением коронавируса в России идёт к тому, что примеру Бурятии, объявившей с сегодняшнего дня локдаун из-за пандемии, могут и другие регионы. Потому что только карантин сможет порвать цепочку заражений.
Так считает вирусолог Алексей Чепурнов.
Однако, по его словам, 2 недели — это мало:
"Китайцы со своими строжайшими мерами, способностью поставить на карантин девяти миллионный город, смогли удержать ситуацию. Вспомните Ухань. Там карантин был намного более длительный и строгий".
Напомним, как ранее писала "Правда.Ру", в ряде российских регионов Роспотребнадзор рекомендовал уже усиливать противопандемические мероприятия.
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.