Степан Джигарханян опубликовал последнее фото приёмного отца

Степан Джигарханян в Instagram поделился последней прижизненной фотографией своего приёмного отца.
На ней тепло одетый Армен Борисович вместе со своей супругой - матерью Степана — Татьяной Власовой явно собирается на прогулку:
"Перед последней госпитализацией", — подписал фото Джигарханян-младший.
Напомним, что Армен Джигарханян скончался утром 14 ноября в больнице. Похороны артиста состоятся 17 ноября в Москве на Ваганьковском кладбище.
Похороны Армена Джигарханяна пройдут в открытом формате
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Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.