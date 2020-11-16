Степан Джигарханян опубликовал последнее фото приёмного отца

Степан Джигарханян в Instagram поделился последней прижизненной фотографией своего приёмного отца.

На ней тепло одетый Армен Борисович вместе со своей супругой - матерью Степана — Татьяной Власовой явно собирается на прогулку:

instagram.com/st_jigar/

"Перед последней госпитализацией", — подписал фото Джигарханян-младший.

Напомним, что Армен Джигарханян скончался утром 14 ноября в больнице. Похороны артиста состоятся 17 ноября в Москве на Ваганьковском кладбище.

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