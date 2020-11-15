Политики тоже поспешили высказать своё мнение по поводу скандала с нападающим ФК "Зенит" Артёмом Дзюбой
Вслед за представителями шоу-бизнеса о бывшем капитане сборной России по футболу высказал своё мнение депутат Госдумы Виталий Милонов.
Он присоединился к всеобщему мнению по поводу негодяйского поступка человека, слившего частное видео публичного человека.
Милонов объяснил, что ему жалко Дзюбу. Саму ситуацию депутат ёмко охарактеризовал словами: "Это попадос".
В отличие от звёзд, которые представили Дзюбу жертвой ситуации, Виталий Милонов решил отчитать футболиста за беспечное поведение.
Он отметил, что тот должен был дорожить своим статусом капитана команды и понимать, что находится под "особым прицелом".
Такое тактичное негодование Милонов высказал в программе "Ты не поверишь!" на канале НТВ.
На этом депутат-моралист не успокоился. Он позволил себе ещё более едкое замечание.
"Я вот хочу спросить его как мужик. Зачем ты это снимал? Ему надо к психологу сходить. Привести мозг в порядок. Сегодня он перед камерой это делает, а завтра в плаще будет по парку гулять голый. Распахивать его перед девушками", — объяснил Милонов свою точку зрения.
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.