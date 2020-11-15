Милонов предсказал Дзюбе моральную деградацию

Политики тоже поспешили высказать своё мнение по поводу скандала с нападающим ФК "Зенит" Артёмом Дзюбой

Вслед за представителями шоу-бизнеса о бывшем капитане сборной России по футболу высказал своё мнение депутат Госдумы Виталий Милонов.

Он присоединился к всеобщему мнению по поводу негодяйского поступка человека, слившего частное видео публичного человека.

Милонов объяснил, что ему жалко Дзюбу. Саму ситуацию депутат ёмко охарактеризовал словами: "Это попадос".

В отличие от звёзд, которые представили Дзюбу жертвой ситуации, Виталий Милонов решил отчитать футболиста за беспечное поведение.

Он отметил, что тот должен был дорожить своим статусом капитана команды и понимать, что находится под "особым прицелом".

Такое тактичное негодование Милонов высказал в программе "Ты не поверишь!" на канале НТВ.

На этом депутат-моралист не успокоился. Он позволил себе ещё более едкое замечание.