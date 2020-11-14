В День социолога россиянам напомнили о пленных ученых в Ливии

Незаконное удержание в частной тюрьме "Митига" в Ливии российского социолога Максима Шугалея и его коллегу Самера Суэйфана вспомнили в неофициальный профессиональный праздник.

Российские ученые почти полтора года фактически находятся в плену у ливийских боевиков. В день профессионального праздника президент ФЗНЦ Александр Малькевич посвятил ученым публикацию, которую разместил в своем Telegram-канале.

"Увы, в этот день нам сложно праздновать: российский ученый-социолог Максим #Шугалей и его товарищ, врач и переводчик Самер Суэйфан до сих пор находятся в плену в Ливии", — отметил руководитель ФЗНЦ.

Также в эти дни в Тунисе проходит Форум политического диалога, где обсуждают политические вопросы Ливии, включая создание единого органа исполнительной власти. По этому поводу Александр Малькевич высказал свое негодование:

"Национальные выборы в Ливии пройдут 24 декабря 2021 года. Через год с небольшим. А ведь именно "вмешательство в них" пытались вменить в вину Максиму и Самеру, когда схватили их в мае 2019 года! Удивительный, страшный, чудовищный цинизм!", — возмутился глава ФЗНЦ.

Напомним, российские специалисты весной 2019 года проводили социологическое исследование в Ливии, заранее согласовав его с Правительством национального согласия (ПНС). Несмотря на это, в мае их похитили и поместили под стражу в частный изолятор, контролируемый боевиками RADA, и до сих пор не предъявили официальных обвинений.