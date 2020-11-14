"Одноклассники" показали мир не 100% зрением

Во всемирный День слепых "Одноклассники" наглядно объяснили, как видят мир люди с нарушениями зрения.

Социальная сеть "Одноклассники" присоединилась к Фонду поддержки слепоглухих "Со-единение". Вместе они запустили необычный проект.

Пользователям сети продемонстрировали изображения, которые выявляют особенности болезней органов зрения.

Например, как световые лучи смещаются и расплываются из-за астигматизма, или как сужается поле зрения из-за глаукомы, или как мутнеют окружающие предметы из-за катаракты.

Изображения должны помочь людям понять, как видят одну и ту же картинку люди без нарушений зрения и с нарушением.

Кликнув по картинке, переходишь по ссылке, где можно найти подробную информацию о том или ином заболевании органов зрения.