Во всемирный День слепых "Одноклассники" наглядно объяснили, как видят мир люди с нарушениями зрения.
Социальная сеть "Одноклассники" присоединилась к Фонду поддержки слепоглухих "Со-единение". Вместе они запустили необычный проект.
Пользователям сети продемонстрировали изображения, которые выявляют особенности болезней органов зрения.
Например, как световые лучи смещаются и расплываются из-за астигматизма, или как сужается поле зрения из-за глаукомы, или как мутнеют окружающие предметы из-за катаракты.
Изображения должны помочь людям понять, как видят одну и ту же картинку люди без нарушений зрения и с нарушением.
Кликнув по картинке, переходишь по ссылке, где можно найти подробную информацию о том или ином заболевании органов зрения.
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