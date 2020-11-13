Кремль исключил возможность поголовной вакцинации от коронавируса

Всех подряд в России от коронавируса вакцинировать не будут. Процедура будет проводиться исключительно на добровольной основе, заверил пресс-секретарь главы государства.

В течение нескольких дней или недель в стране производство вакцины будет поставлено на поток.

"Поголовной вакцинации быть не может, она может быть только добровольной. И она будет исключительно добровольной. Промышленное производство российской вакцины — это вопрос дней и недель", — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RT.

Он отметил, что вакцинация россиян начнётся в ближайшие месяцы.