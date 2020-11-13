Всех подряд в России от коронавируса вакцинировать не будут. Процедура будет проводиться исключительно на добровольной основе, заверил пресс-секретарь главы государства.
В течение нескольких дней или недель в стране производство вакцины будет поставлено на поток.
"Поголовной вакцинации быть не может, она может быть только добровольной. И она будет исключительно добровольной. Промышленное производство российской вакцины — это вопрос дней и недель", — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RT.
Он отметил, что вакцинация россиян начнётся в ближайшие месяцы.
"Россия плотно участвует в международном сотрудничестве, связанном с противодействием коронавирусу, в том числе с производством вакцины. Но в первую очередь необходимо удовлетворить внутренние потребности РФ, а во вторую — поставлять препарат за рубеж", — подчеркнул Песков.
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