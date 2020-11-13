Губернатор Владимирской области заразился коронавирусом

Владимир Сипягин сообщил в соцсетях, что он заразился коронавирусом, его ПРЦ-тест дал положительный результат. Губернатор проинформировал, что уходит на дистанционный формат работы.

Глава области отметил, что связь с коллегами налажена нормально.

"Накануне у него поднялась температура и он был вынужден вызвать домой участкового врача. Сдал тест на коронавирус и он показал положительный результат. В ближайшие дни буду работать удалённо. Связь с коллегами организована", — написал на своей странице в соцсети "Инстаграм" губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.

Возмущение владимирцев вызвало то, как быстро главе региона стали известен результат теста.

"Подскажите, пожалуйста, а как так: вчера вы только вызвали скорую, а сегодня уже известен результат теста? Мне сегодня в поликлинике на Каманина 6, сказали, что результата нужно ждать три недели!" — написала в комментариях к сообщению Сипягина одна из местных жительниц.

Губернатор пока на этот вопрос не ответил.